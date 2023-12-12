Kızılcık 43. Bölüm 2.fragman izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm Abdullah Pembe boşanıyor mu? “Boşanmak istiyorum, Alev Hanım’ı seviyorum!”

KIZILCIK ŞERBETİ 42. BÖLÜM ÖZETİ

Nilay ve Mustafa'nın gerçeği ortaya çıkarmak için giriştikleri oyun Abdullah tarafından bozulacak ancak bu olay üçünün arasında sır olarak kalacaktır. Son gelişmeleri konuşmak üzere buluşan Abdullah ve Alev birlikte güzel bir gün geçireceklerdir. Abdullah'tan çok etkilendiğini iyice fark eden Alev, çözümü Rüzgar ile yapacağı nikahı hızlandırmada bulacaktır. Alev'in nikahına bir gün kala Abdullah'ın aldığı karar ise her iki aileyi de geri dönülmez bir yola sokacaktır.