Kızılcık Şerbeti 44.Bölüm 2.fragman izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm Pembe ve Alev yüzleşiyor. Ömer ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm 2. Fragmanı yayımlandı. 2. Fragman gündeme bomba gibi oturdu. Alev'in Pembe'ye çocuklarının da her şeyden haberi vardı demesiyle Ünal ailesinde iç kriz yaşanacağa benziyor. Fragmanın ilgi çeken diğer bir detayı ise Ömer'in hastanede ölümle burun buruna gelmiş olması. Show TV Kızılcık Şerbeti 44. Bölüm 2.Fragmanı izle