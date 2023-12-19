Kızılcık Şerbeti 44.Bölüm 2.fragman izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm Pembe ve Alev yüzleşiyor. Ömer ölecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ 44.BÖLÜM ÖZETİ

Alev ve Abdullah'ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini deklare etmeleri her iki aileye de bomba gibi düşer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Durumdan en çok etkilenen elbette ki Pembe'dir. İlk şoku atlattıktan sonra çocuklarını da yanına alıp karşı atağa geçecektir. Bu süreçte en büyük hasmının Doğa olduğunu net bir şekilde ortaya koyacaktır. Sönmez ise en az Pembe kadar kızına kızgın ve kırgındır. Annesinin bu tavrını gören Kıvılcım her ne kadar onun gibi düşünüyorsa da ortamı yumuşatmak çabası içine mecburen girer. Nilay'ın canlı yayına bağlanarak olayı konuşması, kimilerini mutlu edecek, kimilerinin ise daha çok gerilmesine neden olacak, ancak böylece olayı duymayan kalmayacaktır.