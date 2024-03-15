Kızılcık Şerbeti 56. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
23:56
Kızılcık Şerbeti 56. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 55. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı yapımın son bölümünde Kıvılcım, Çimen'i almak için evi baskın yapar. Ancak Çimen, annesiyle gitmeyi reddeder. Mihri ise Metehan'a olan aşkı yüzünden intihara kalkışır. Bu durum Ertuğrul'un radikal bir karar almasına neden olur. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...