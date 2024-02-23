Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
16:25
Kızılcık Şerbeti'nde 'Apo'nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?
Apo karakteri ile yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran 61 yaşındaki usta oyuncu Settar Tanrıöğen bir süredir ekranlardan uzak. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı usta oyuncu geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve 2 kez ameliyata alınmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişme sonrası bir süredir tedavisi devam eden usta oyuncunun diziye ve eve dönüş tarihi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ne zaman dizisine geri dönecek? İşte yanıtı.