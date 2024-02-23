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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti'nde 'Apo'nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:25

Kızılcık Şerbeti'nde 'Apo'nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

Apo karakteri ile yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran 61 yaşındaki usta oyuncu Settar Tanrıöğen bir süredir ekranlardan uzak. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah'ı usta oyuncu geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş ve 2 kez ameliyata alınmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişme sonrası bir süredir tedavisi devam eden usta oyuncunun diziye ve eve dönüş tarihi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen ne zaman dizisine geri dönecek? İşte yanıtı.

Kızılcık Şerbeti’nde ’Apo’nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su usta oyuncu Settar Tanrıöğen cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisinde hayat verdiği Abdullah karakterine ara vermek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren ve 2 kez ameliyata alınan 61 Yaşındaki usta diziye dönüş tarihi ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziye ne zaman dönecek, hastaneden ne zaman taburcu olacak? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti’nde ’Apo’nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

SETTAR TANRIÖĞEN SAĞLIK DURUMU
26 Ocak Cuma günü beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Settar Tanrıöğen iki kez ameliyat geçirmişti. Usta oyuncu başarılı geçirirlen operasyonun ardından önce yoğun bakım ardından da normal odaya alınmıştı. Her geçen gün durumu iyiye giden Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı açıklanmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nde ’Apo’nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kızılcık Şerbeti’nde ’Apo’nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

İKİ AMELİYAT OLDU!

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi.

Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Kızılcık Şerbeti’nde ’Apo’nun akıbeti belli oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen diziye dönecek mi?

SETTAR TANRIÖĞEN SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

2 kez ameliyat edilen usta oyuncu hastanedeki 4. haftasını tamamlamak üzere. Tanrıöğen'in normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu.

Ancak iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

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