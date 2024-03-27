Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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