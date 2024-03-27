Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

Giriş Tarihi: 27.03.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
17:43
31 Mart Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında yerini alacak. 81 ilde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri için vatandaşlık görevlerini yerine getirecek olan seçmenler illerinde hangi partiden kimin aday gösterildiğine dair araştırmalar devam ederken Kocaeli belediye başkan adayları da sorgulanmaya başladı. İşte, YSK listesine göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Kocaeli belediye başkanı adayları.