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Haberler Fotohaber Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 17:43

Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında yerini alacak. 81 ilde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri belirlenecek. 5 yıl boyunca hizmet edecek yerel yöneticileri için vatandaşlık görevlerini yerine getirecek olan seçmenler illerinde hangi partiden kimin aday gösterildiğine dair araştırmalar devam ederken Kocaeli belediye başkan adayları da sorgulanmaya başladı. İşte, YSK listesine göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Kocaeli belediye başkanı adayları.

Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

2024 Mahalli İdareler seçimleri için 81 ilde aday listeleri belli oldu. YSK tarafından yayımlanan listeye göre Kocaeli belediye başkan adayları netlik kazandı. Oylarını kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından Kocaeli belediye başkan adayları listesi araştırılmaya başladı. İşte AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti ve diğer partilerin Kocaeli belediye başkan adayları listesi

Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KOCAELİ TAHİR BÜYÜKAKIN
İYİ PARTİ KOCAELİ GENÇAY YILDIZTEKİN
SOL PARTİ KOCAELİ İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
MEMLEKET PARTİSİ KOCAELİ ÜNAL KARASAĞIZ
ANAVATAN PARTİSİ KOCAELİ MURAT DURAN
DEMOKRATİK SOL PARTİ KOCAELİ SERAP BİLMEZ
YENİDEN REFAH PARTİSİ KOCAELİ DOĞAN AYDAL
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ KOCAELİ HASAN ÖZGÜNEŞ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ KOCAELİ AYDANER AKTAŞ
ZAFER PARTİSİ KOCAELİ NERMİN TOL
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ KOCAELİ TUNYA KIZILTAŞ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ KOCAELİ TAMER ERİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ KOCAELİ MUHARREM CAN
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ KOCAELİ ORHAN KAÇDI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ KOCAELİ ATASOY BİLGİN
EMEK PARTİSİ KOCAELİ ARZU ERKAN
HÜR DAVA PARTİSİ KOCAELİ MEHMET EŞİN
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ KOCAELİ BEHÇET ÖGET
DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ MEHMET ŞAMİL DEVRİM
MİLLET PARTİSİ KOCAELİ ATAKAN DAŞDAN
MİLLİ YOL PARTİSİ KOCAELİ ASLAN ERARSLAN
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ KOCAELİ MAHMUT HAKAN KOÇAK
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ KOCAELİ İSMAİL ENSAR BATURMAN
SAADET PARTİSİ KOCAELİ NURETTİN ÇELİK
VATAN PARTİSİ KOCAELİ ORHAN KADIOĞLU
BAĞIMSIZ KOCAELİ FEVZİ KEMAL TORUN
BAĞIMSIZ KOCAELİ İSMAİL TUNAHAN
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Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

SEÇİM SONUÇLARI 2024 TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı
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Kocaeli Belediye Başkan adayları! 2024 YSK listesiyle Kocaeli Belediye Başkan adayları listesi açıklandı
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