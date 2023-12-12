Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag sahasına konuk oluyor. Manchester United ve Bayern Münih gibi takımlarla aynı grupta yer alan Galatasaray teknik direktör Okan Buruk yönetiminde grupta çıktığı son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve tek galibiyete imza atarken Kopenhag deplasmanında İcardi, Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete'li ilk 11'le son 16 turu için gol arayacak. Kopenhag GS maçı Exxen canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Kopenhag GS maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. 12 Aralık Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki ve maçın ilk 11'leri.