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Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:01

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu kadrolar için KPSS puanlarıyla tercih yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar ve atama takvimi merak ediliyor. Peki, tercih kılavuzu kapsamında yapılan tercihler için değerlendirme süreci sürüyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2024/4 tercih sonuç ekranı

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edilmek üzere açılan kadrolar için tercih işlemleri sonuçlandı. Birçok farklı hizmet biriminde istihdam edilmek üzere kadrolara başvurular gerçekleştirildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Bakanlık tarafından yapılacak istihdam kapsamında 5500 sözleşmeli personel alımı süreci başladı. ÖSYM tarafından merkez yerleştirme ile hayata geçecek alım için tercihler 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında yapıldı.

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KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

  • 1443 Destek Personeli
  • 1088 Büro Personeli
  • 982 Ziraat Mühendisi
  • 652 Veteriner Hekim
  • 487 Şoför
  • 193 Gıda Mühendisi
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