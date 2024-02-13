Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:01
KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ EKRANI: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu kadrolar için KPSS puanlarıyla tercih yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ÖSYM aracılığı ile yapılan başvuruların ardından şimdi ise sonuçlar ve atama takvimi merak ediliyor. Peki, tercih kılavuzu kapsamında yapılan tercihler için değerlendirme süreci sürüyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2024/4 tercih sonuç ekranı