Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
14:10
KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
KPSS başvuru tarihi, ücreti ve kılavuzu noktasında araştırılıyor. Kamuda çalışmak isteyenlerin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans için ayrı ayrı düzenleniyor. ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, ÖABT başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Gözler takvimde ve https://ais.osym.gov.tr/ ekranında. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...