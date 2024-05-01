KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS başvuru tarihi 2024 belli oldu. Süreç boyunca ÖSYM kılavuzu ile hareket edecek adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra sınav gününü beklemeye başlayacak. KPSS lisans başvuruları aday işlemleri sisteminden gerçekleştirilecek. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?