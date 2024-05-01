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Haberler Fotohaber KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 14:10

KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS başvuru tarihi, ücreti ve kılavuzu noktasında araştırılıyor. Kamuda çalışmak isteyenlerin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans için ayrı ayrı düzenleniyor. ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, ÖABT başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aranıyor. Gözler takvimde ve https://ais.osym.gov.tr/ ekranında. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS başvuru tarihi 2024 belli oldu. Süreç boyunca ÖSYM kılavuzu ile hareket edecek adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra sınav gününü beklemeye başlayacak. KPSS lisans başvuruları aday işlemleri sisteminden gerçekleştirilecek. Peki; KPSS başvuru ücreti ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024

KPSS lisans başvuruları 3 Mayıs Cuma günü başlayacak. Başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024, KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024 ve DHBT başvuruları 09.08.2024-15.08.2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu... ÖSYM ile 2024 KPSS lisans başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru kılavuzu ile belli olması beklenen sınav ücreti 2024 yılı için henüz netleşmedi.

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