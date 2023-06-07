Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kanal D yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın yer aldığı Kraliçe dizisi, 7 Haziran Çarşamba yani bu akşam ekranlara gelecek 11. bölümü ile final yapacak.

Her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.