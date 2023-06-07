Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

Her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın yer aldığı dizi, bu akşam 11. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine dizinin takipçileri, Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, dram türündeki yapım, 22 Mart'ta yayın hayatına başlamıştı. Peki, Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 7 Haziran Kanal D yayın akışı ile Kraliçe dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…