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Haberler Fotohaber Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 13:52

Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

Her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe final kararı ile konuşuluyor. Başrollerinde Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın yer aldığı dizi, bu akşam 11. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Final haberleri üzerine dizinin takipçileri, Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun birlikte kaleme aldığı, dram türündeki yapım, 22 Mart'ta yayın hayatına başlamıştı. Peki, Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 7 Haziran Kanal D yayın akışı ile Kraliçe dizisi final bölümü hakkında merak edilenler…

Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

Kraliçe final bölümü tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. 11 bölümdür ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine izleyiciler, her Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı. Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu, neden bitiyor soruları gündemdeki yerini aldı. Kanal D yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün son olup olmadığı belli oldu. Peki, Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, yanıtlar…

Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

KRALİÇE FİNAL Mİ YAPIYOR?

22 Mart 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kanal D'nin dram türündeki dizisi Kraliçe, 11 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, senaryosunu ise Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun birlikte kaleme aldığı yapım final kararı aldı.

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Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kanal D yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın yer aldığı Kraliçe dizisi, 7 Haziran Çarşamba yani bu akşam ekranlara gelecek 11. bölümü ile final yapacak.

Her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ (11. BÖLÜM)

Kanal D'nin, yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen "Queen Sugar" dizisinden uyarlanan, başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın paylaştığı dizisi "Kraliçe" final bölümü ile ekrana geliyor.

Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan dizinin final bölümünün konusu şöyle;

Kraliçe final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D dizisi Kraliçe final bölümü ne zaman, bugün mü?

Deniz, Ateş'in kendisine yaşattığı ne varsa ona yaşatmaya karar vermiştir. Ateş'i zor günler beklemektedir. Gaye ise elinde kalan son kozla Deniz'le savaşmaya devam eder. Deniz'in şimdi Gaye ile yaptığı anlaşmadan kurtulmanın bir yolunu bulması gerekmektedir.

Zeynep ve Selim itiraf edemeseler de birbirlerine aşık olmuşlardır. Zeynep Selim'e ameliyat olmazsa hayatında olmayacağını söyler. Selim çok zor bir kararla baş başa kalmıştır. Narin, Aslan'ı alıp götürmüştür. Ali şartlı tahliyesini yakma pahasına Aslan'a kavuşmak için son bir hamle yapar. Bu durum Gencer kardeşleri çiftliğin kaybıyla yüz yüze getirir. Deniz, Zeynep ve Ali babalarının vasiyetini gerçekleştirip çiftliği ellerinde tutabilecekler midir?

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