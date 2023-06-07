Küçük yıldızın son hali görenleri şok etti! Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız kocaman genç kız oldu! Beren Gökyıldız son hali

Kocamın Ailesi, Anne, Kızım, Çocukluk gibi dizilerin küçük yıldızı Beren Gökyıldız şimdilerde genç kız oldu. Son hali ise görenleri şok etti. Küçük yıldız mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte, Bren Gökyıldız'ın son hali…