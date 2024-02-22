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Haberler Fotohaber Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:56

Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 22 Şubat Perşembe günü ikinci bölümüyle ekranlara gelecek dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. 2. bölümde aniden evlenmeye karar veren Arat ve Özge geçmişleriyle yüzleşecekler. Peki Kül Masalı 2. bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 2. bölüm canlı izle ekranı

Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

İş adamı Arat ve aşçı Özge'nin ilk görüşte aşk masalındaki sihir bozuluyor. Genç aşıklar gerçekle ve geçmişle yüzleşiyorlar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kül Masalı dizisi bu akşam 2. bölümüyle TRT1 ekranlarında. İşte Kül Masalı 2. bölüm canlı izle ekranı

Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

KÜL MASALI 2. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Kül Masalı dizisi 2. bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

KÜL MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır.

Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı

Jale'nin köşkteki manevi varlığı ve Arat üzerindeki etkilerini görmek Özge'yi çok sarsar. Neveser, Özge ve Arat'ı ayırmanın yollarını aramaktadır. Behiye'yi de işin içine karıştıracak bir planı vardır. Behiye ablasını çok zor durumda bırakacak bir hata yapar. Arat Özge'yi mutlu etmek ve aşkını doyasıya yaşamak isterken, Özge aşkı ile sevdiği adamın ailesi arasında sıkışıp kaldığını hissetmeye başlamıştır.

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