Giriş Tarihi: 22.02.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
20:56
Kül Masalı 2. bölüm izle: Kül Masalı dizi TRT1 ile 2. bölüm TIKLA canlı izle ekranı
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 22 Şubat Perşembe günü ikinci bölümüyle ekranlara gelecek dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. 2. bölümde aniden evlenmeye karar veren Arat ve Özge geçmişleriyle yüzleşecekler. Peki Kül Masalı 2. bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 2. bölüm canlı izle ekranı