Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:27
Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizi, TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...