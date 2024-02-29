Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Güneş gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram türündeki yapımın merakla beklenen yeni bölümü 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Peki, Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat TRT 1 yayın akışı ile detaylı bilgiler…