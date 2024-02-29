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Haberler Fotohaber Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:27

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları izleyiciler tarafından yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizi, TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği yapımın bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Güneş gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram türündeki yapımın merakla beklenen yeni bölümü 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Peki, Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı, yok mu, neden yok? İşte, 29 Şubat TRT 1 yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

KÜL MASALI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1 yayın akışına göre, Kül Masalı dizisi 29 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Kül Masalı yerine saat 20.00'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi izleyici karşısına çıkacak.

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Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

KÜL MASALI NEDEN YOK?

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı dizinin neden yayınlanmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

KÜL MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kül Masalı dizisinin 7 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Kül Masalı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kül Masalı yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.15 İncir Ağacı

06.35 Benim Adım Melek

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.15 Kara Ağaç Destanı

02.05 Bir Sevdadır

04.20 Seksenler

05.15 Kapanış

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