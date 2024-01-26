Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:58

Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

2024 yılı itibarıyla birçok farklı Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere kamu personeli alım ilanları yayımlanıyor. 2024 yılı için ilana çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 bin personel alımı yapacak. Bakanlık bünyesinde görevlendirmek üzere birçok farklı branştan çalışan alınacak. Yeni yılda görevlendirilecek hizmet birimleri açıklanıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları açıklandı mı?

Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanına dair detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarafınca açıklandı. İşte ilan hakkında tüm detaylar

Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek. 25 Ocak'ta başlayacak başvurulara aşağıdaki linkten başvuru yapılacak:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Kültür ve Turizm 1629 bin personel alacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurular ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımları belli oldu mu?

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

SON DAKİKA