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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:14

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar; "Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün" sorularına cevap aramaya başladı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen bu bayramın tarihleri özellikle öğrenci ve çalışan kesim tarafından gündemde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte tüm soruların cevapları…

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Yılın ilk dini bayramını geride bırakan İslam alemi ikinci bayram Kurban Bayramı için gözlerini Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimine çevirdi. Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde bayramda resmi tatilin kaç gün süreceği ve hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Kurban Bayramı 2023 ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? İşte cevaplar…

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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