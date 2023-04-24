Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün, ne zaman idrak edilecek? Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihi

Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:14

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar; "Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün" sorularına cevap aramaya başladı. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen bu bayramın tarihleri özellikle öğrenci ve çalışan kesim tarafından gündemde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte tüm soruların cevapları…