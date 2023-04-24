KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte Kurban Bayramı 2023 vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi üzerinden Müslümanlar Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca Kurban Bayramı tatili başlayacak. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte konu hakkında detaylar