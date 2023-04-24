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Haberler Fotohaber KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 21:29

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte Kurban Bayramı 2023 vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi üzerinden Müslümanlar Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca Kurban Bayramı tatili başlayacak. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte konu hakkında detaylar

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün olacak, 9 gün sürecek soruları vatandaşlar tarafından yanıt aranmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi 2023'ü yayımladı ve hafta içi olması sebebiyle tatil, Ramazan Bayramı tatilinden daha uzun olacak. Tatil planı yapan vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, ayın kaçında?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 2023 KAÇ GÜN TATİL, 9 GÜN MÜ? Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi ay?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

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