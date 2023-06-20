Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:16

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tatil planları çıkarılırken Başkan Erdoğan tarafından açıklanan idari izin müjdesi süreyi uzattı. Bu ay idrak edilecek Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar izin kullanmaya hazırlanıyor. 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü soruları yanıt arıyor. Diyanet takvimine göre 4 gün sürecek bayram için arefe günü ne zaman sorusu da sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, tüm merak edilenler…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

Kurban Bayramı tatil günleri gündemdeki yerini aldı. İbadet planlarının yanı sıra tatil planları da çıkarılmaya başladı. Çalışanlara verilen idari izin müjdesi ile plan araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü soruları yanıt arıyor. Tatilin ne zaman başlayıp biteceği en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, arefe günü hangi gün? İşte, detaylar…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

"Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?
SON DAKİKA