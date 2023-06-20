Giriş Tarihi: 20.06.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 11:16

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2023 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor, arefe günü hangi gün?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Tatil planları çıkarılırken Başkan Erdoğan tarafından açıklanan idari izin müjdesi süreyi uzattı. Bu ay idrak edilecek Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışanlar izin kullanmaya hazırlanıyor. 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü soruları yanıt arıyor. Diyanet takvimine göre 4 gün sürecek bayram için arefe günü ne zaman sorusu da sorgulanıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, tüm merak edilenler…