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Haberler Fotohaber Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 11:31

Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde idrak ediliyor. Sabah saatleri itibariyle kurbanlıklar kesilmeye başladı. Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurban etleri dağıtılacak. Bu hususta Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez, kimlere verilir sorusu en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Bayramın ilk gününden itibaren kesilen kurban etlerini alan vatandaşlar bir bölümünü kesemeyen yoksullara, bir bölümünü akraba, tanıdık ve komşulara paylaştıracak. Peki, kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi, kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte, yanıtı…

Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

Sabahın erken saatleri itibariyle kurbanlıklar kesilmeye başladı. Dört gün sürecek yılın ikinci ve son dini bayramında Yüce Allah'ın rızasını almak için hazırlıklar aylar öncesinden yapılmaya başlamıştı. Kesim işlemlerini tamamlayan vatandaşlar paylarına düşen eti paylaştıracaklar. Bu noktada kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir merak ediliyor. Kesemeyen yoksullara, akraba ve komşulara paylaştırılacak. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kaça bölünür, kaç kişiye dağıtılır? İşte, yanıtı…

Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, PAY EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

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Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453).

Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban eti nasıl dağıtılır, pay edilir, kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti anne babaya, akrabaya verilir mi?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

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