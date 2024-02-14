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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 14.02.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 20:05

Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümlüleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Peki, Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır? İşte, 14 Şubat 2024 ATV ile Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri…

Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 148. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacak sorusu yanıt bulacak. İşte, Kuruluş Osman son bölüm tek parça, kesintisiz, full, HD izle seçenekleri ile yayında!

Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 14 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 148. Bölümünde diziye başarılı oyuncular Taner Rumeli, Yulduz Rajabova, Şekip Taşpınar ve Melih Çardak dahil oluyor.

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Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

KURULUŞ OSMAN 148. BÖLÜM ÖZET

Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

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