Kuruluş Osman 148. Bölüm izle ekranı! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 14.02.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
20:05
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümlüleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Peki, Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır? İşte, 14 Şubat 2024 ATV ile Kuruluş Osman 148. Bölüm tek parça, kesintisiz izle seçenekleri…