Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
20:41
Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 149. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey Bayındır Bey'e yapılanlardan sonra savaş ilan eder. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 149. bölüm yeni bölüm ATV ile canlı izle ekranı