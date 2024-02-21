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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 21.02.2024 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 20:41

Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 149. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey Bayındır Bey'e yapılanlardan sonra savaş ilan eder. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 149. bölüm yeni bölüm ATV ile canlı izle ekranı

Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

Birçok başarılı oyuncusu ve ustalıkla işlenmiş senaryosuyla izleyicilerin her hafta ekranlara kitlendiği dizinin yeni bölümünde Orhan Bey Elçim Hatun ve Holafira arasında kalacaktır. Kardeşi Alaeddin'de vurulan Gonca Hatun için büyük çaba sarf etmektedir. İşte Kuruluş Osman 149. bölüm ATV ile canlı izle ekranı

Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM ATV İLE CANLI İZLE

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE

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Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN 149. BÖLÜM ÖZETİ

"Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir!"

OSMAN BEY, TACEDDİN NOYAN'I GAFİL AVLIYOR!

Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

ELÇİM HATUN VE ORHAN BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

ALAEDDİN BEY, GONCA'YI İYİLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

İMREN TEGİN'İN BAYINDIR BEY HAMLESİ!

İmren Tegin son kayı ölene kadar sulhun bitmeyeceğini söyler. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır Bey'i Yenişehir'e getirir.

Kuruluş Osman 149. bölüm CANLI İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ile CANLI İZLE

OSMAN BEY'İN SAVAŞ İLANI!

Yaşanılanlara karşı Osman Bey'in öfkesi çok büyüktür. "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilanı yapan Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

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