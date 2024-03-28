Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
00:29
Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman son bölüm izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 154. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey'in İmren Tegin'e kurduğu oyun İmren Tegin tarafından fark edilmiştir. Osman Bey'e yeni bir hamlede bulunmak üzere hazırlanır. Peki bundan sonra ne olacaktır, Alaeddin ve Gonca kavuşacak mı, Orhan ve Holafira ne konuşacak? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 154.bölüm ATV ile son bölümizle