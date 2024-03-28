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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle
Giriş Tarihi: 28.03.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 00:29

Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman son bölüm izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 154. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey'in İmren Tegin'e kurduğu oyun İmren Tegin tarafından fark edilmiştir. Osman Bey'e yeni bir hamlede bulunmak üzere hazırlanır. Peki bundan sonra ne olacaktır, Alaeddin ve Gonca kavuşacak mı, Orhan ve Holafira ne konuşacak? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 154.bölüm ATV ile son bölümizle

Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

Birçok başarılı oyuncusu ve ustalıkla işlenmiş senaryosuyla izleyicilerin her hafta ekranlara kitlendiği dizinin yeni bölümünde Holafira Osman Bey'in obasında saklanırken Orhan Bey onu fark eder, Gonca ve Alaeddin ise her şey rağmen aşklarına sahip çıkmaya devam edecektir. İşte Kuruluş Osman 154. bölüm ATV son bölüm izle

Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ATV İLE SON BÖLÜM İZLE EKRANI

Kuruluş Osman dizis 154. bölümü aşağıdaki linki kullanarak izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/154-bolum/izle

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Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

KURULUŞ OSMAN 154. BÖLÜM ÖZETİ

"O görklü çınarı kimsenin yakmasına müsaade etmem!"

BORAN VE KONUR'UN AKIBETİ

Boran ve Konur'un kavgası obada büyük ses getirmiştir. Osman Bey onlar hakkında ne hüküm verecektir?

OLIVIA'NIN PLANI

Olivia, alplar arasındaki bu kavganın kendi faydalarına olduğunu düşünür, bunu kullanmak için bir şey yapacak mıdır?

OSMAN BEY VE İMREN TEGİN ARASINDA NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

İmren Tegin, Osman Bey'e kendisine biat edip ardında durmasını istediğini söyler. Osman Bey "Sizler ihanet ederken biz ata mirasını büyüttük!" diyerek İmren Tegin'e olan üstünlüğünün altını çizer. Osman Bey ve İmren Tegin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey, İmren Tegin'e bir oyun kurmuştur. Bu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunacaktır.

GAZİ ALP TEHLİKEDE Mİ?

Ayça Hatun, Elçim Hatun'un çeyizlerini yakmak ister ve Gazi'yi de o ateşin içinde bırakır. Gazi, ateşlerin arasından kurtulabilecek midir? Çadırı yakanın Ayça olduğu anlaşılacak mıdır?

Kuruluş Osman 154. bölümü izle: Kuruluş Osman ATV ile son bölüm tek parça izle

İMREN TEGİN'İN HAMLESİNE KARŞILIK OSMAN BEY NE YAPACAK?

Bu durumdan haberdar edilen Bala Hatun, Osman Bey'e destek için yola çıkar. Bala Hatun Osman Bey'e yetişebilecek midir? Osman Bey, İmren Tegin'in hamlesini savuşturabilecek midir?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN MÜCADELESİ

Holofira, Osman Bey'in obasına gelmiştir. Gizlenmeye çalışsa da Orhan onu görür. Orhan Holofira ile ne konuşacaktır?

ALAEDDİN VE GONCA'NIN SEVDASI ZORLUKLARA DİRENEBİLECEK Mİ?

Alaeddin Bey Gonca Hatun'dan vazgeçmez. Her şeye rağmen bir araya gelebilecekler midir?

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