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Haberler Fotohaber Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:38

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

Kuş Uçuşu 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in paylaştığı Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli yapımı ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım ile beraber Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

Kuşak çatışmasının ele alan Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi dizinin sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dijital platform Netflix'te yayınlanan Türk yapımı dizi, ilk sezon bölümleriyle oldukça ilgi görmüştü. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner gibi isimleri buluşturan dizinin 2. sezon yayın tarihi netleşti. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte o tarihe ilişkin merak edilen detaylar...

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

Başrollerinde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in yer aldığı Kuş Uçuşu 2.sezonuyla 14 Aralık 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

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Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU NEDİR?

İlk sezonuyla ezberleri bozan "Kuş Uçuşu", kaldığı yerden devam etmek üzere geri dönüyor. Kuş Uçuşu'nun ilk sezonunda yaşanan fırtınanın yıkımına uğrayan her şey yeni baştan inşa ediliyor.

Büyük bir hırsla istediklerini nihayet avuçlarının içine alan Aslı, hayallerini kurduğu koltuğu doldurmanın gereklilikleri ve beraberinde gelen gerçek sorumluluklar ile yüzleşiyor.

Tahtını tecrübesiz bir kuşa kaybeden Lale ise sahip olduğu gücün ardında kaybettiklerini Kenan'ın da desteğiyle yeniden aramaya başlıyor ve hikaye bambaşka yerlere uzanıyor.

Aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak en tepeye kadar uçan Aslı, aynı yükseklikte süzülmeye devam edebilecek mi?

İşte ormanın değişmez kanunlarını baştan yazan Kuş Uçuşu 2. sezon özeti...

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

İlk sezonunu Aslı'nın Lale'yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale'nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

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