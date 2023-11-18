Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU NEDİR?

İlk sezonuyla ezberleri bozan "Kuş Uçuşu", kaldığı yerden devam etmek üzere geri dönüyor. Kuş Uçuşu'nun ilk sezonunda yaşanan fırtınanın yıkımına uğrayan her şey yeni baştan inşa ediliyor.

Büyük bir hırsla istediklerini nihayet avuçlarının içine alan Aslı, hayallerini kurduğu koltuğu doldurmanın gereklilikleri ve beraberinde gelen gerçek sorumluluklar ile yüzleşiyor.

Tahtını tecrübesiz bir kuşa kaybeden Lale ise sahip olduğu gücün ardında kaybettiklerini Kenan'ın da desteğiyle yeniden aramaya başlıyor ve hikaye bambaşka yerlere uzanıyor.

Aslanların dünyasındaki görünmezliğinden faydalanarak en tepeye kadar uçan Aslı, aynı yükseklikte süzülmeye devam edebilecek mi?

İşte ormanın değişmez kanunlarını baştan yazan Kuş Uçuşu 2. sezon özeti...