Kuş Uçuşu 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in paylaştığı Netflix'in Ay Yapım imzalı yerli yapımı ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım ile beraber Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Kuş Uçuşu dizisi yeni sezon tarihi!