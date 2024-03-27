Kütahya Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Kütahya Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Kamil Saraçoğlu
CHP Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Kahveci
DEM Parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sibel Temel
MHP Milliyetçi Hareket Partisi Alim Işık
İYİ PARTİ İYİ Parti Ahmet Tekdemir
YRP Yeniden Refah Partisi Osman Gezgin [1]
DP Demokrat Parti Servet Bilgin[2]
HÜDAPAR Hür Dava Partisi Ayhan Karapçin
SAADET Saadet Partisi Ahmet Sunar [3]
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi Recep Gerçek
ZAFER Zafer Partisi Sinan Aşan
MİLLET Millet Partisi Muammer Sarıkaş
Kütahya diğer adayların listesi ve tüm illerin aday listesine sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.