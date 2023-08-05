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Haberler Fotohaber LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI TIKLA-SORGULA | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 07:53

LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI TIKLA-SORGULA | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklanmış ve ardından da ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Öğrenciler okulların duyurduğu boş kontenjanlar doğrultusunda başvurularını 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Tercih başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından şimdi lise nakil sonuçları açıklanacak. Peki LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS lise 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 4 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştiren lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri "2023 LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. LGS tercih sonuçları kapsamında yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil tercihlerini gerçekleştirdi. Peki, LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" İşte, yanıtı…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Hemen ardından hiçbir okula yerleşemeyen adaylar LGS 2. nakil işlemleri için harekete geçti.

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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2023: LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

LGS TERCİH VE NAKİL SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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