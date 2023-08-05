LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI TIKLA-SORGULA | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. 4 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştiren lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri "2023 LGS 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. LGS tercih sonuçları kapsamında yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil tercihlerini gerçekleştirdi. Peki, LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" İşte, yanıtı…