LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI TIKLA-SORGULA | LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklanmış ve ardından da ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Öğrenciler okulların duyurduğu boş kontenjanlar doğrultusunda başvurularını 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Tercih başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından şimdi lise nakil sonuçları açıklanacak. Peki LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS lise 2.nakil sonuçları sorgulama ekranı