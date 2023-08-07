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Haberler Fotohaber LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:04

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Gözler an itibarıyla LGS lise 2. Nakil sonuçları açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Öğrenciler okulların duyurduğu boş kontenjanlar doğrultusunda lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri başvurularını 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Sonuç tarihi için bugün işaret edilince sabah saatleriyle beraber "2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB e-Okul ile LGS lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmış ardından ise boş kalan kontenjanlar için düğmeye basılmıştı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen binlerce genç, başvurularını belirlenen tarihlerde tamamladı. Gözler şimdi LGS 2. Nakil sonuçları açıklaması için MEB'de! Peki, 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS lise nakil sonuçları son dakika açıklaması ve gelişmeler.

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2023 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. Hemen ardından hiçbir okula yerleşemeyen adaylar LGS 2. nakil işlemleri için harekete geçti.

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LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2023: LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında alındı.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapıldı.

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları, 7 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

LGS TERCİH VE NAKİL SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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