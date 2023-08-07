LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Gözler an itibarıyla LGS lise 2. Nakil sonuçları açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere Öğrenciler okulların duyurduğu boş kontenjanlar doğrultusunda lise 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri başvurularını 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Sonuç tarihi için bugün işaret edilince sabah saatleriyle beraber "2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB e-Okul ile LGS lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.