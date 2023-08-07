LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULA ÖĞREN! e-Okul ile 2023 lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanmış ardından ise boş kalan kontenjanlar için düğmeye basılmıştı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen binlerce genç, başvurularını belirlenen tarihlerde tamamladı. Gözler şimdi LGS 2. Nakil sonuçları açıklaması için MEB'de! Peki, 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS lise nakil sonuçları son dakika açıklaması ve gelişmeler.