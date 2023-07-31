Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:08

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi ile araştırılıyor. LGS 1. Nakil sonuçları ile yeniden araştırılmaya başlayan 2. Nakil dönemi boş kontenjan başvurusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2. Tercih işlemlerinde araştırılıyor. Okul ve sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan listesi ile ek tercihleri değerlendiriyor. E-okul nakil işlemleri 31 Temmuz bugün sorgulanıyor İşte, 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…