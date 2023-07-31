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Haberler Fotohaber LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:08

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi ile araştırılıyor. LGS 1. Nakil sonuçları ile yeniden araştırılmaya başlayan 2. Nakil dönemi boş kontenjan başvurusu gündemdeki yerini aldı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2. Tercih işlemlerinde araştırılıyor. Okul ve sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan listesi ile ek tercihleri değerlendiriyor. E-okul nakil işlemleri 31 Temmuz bugün sorgulanıyor İşte, 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları tercih ve nakil sonuçları ardından değerlendiriliyor. Bugün başlayacak LGS 2. nakil tarihleri ile lise kayıt ve nakil işlemleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylar ile paylaşılan LGS boş kontenjan 2023 listesi ek tercih dönemlerinde etkili oluyor. MEB e okul üzerinden lise boş kontenjanları ve taban puanları bilgisine ulaşılabiliyor. İşte, LGS boş kontenjanlar 2023 listesi hakkında merak edilenler...

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS TERCİH VE NAKİL SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Açıklamanın ardından yerleşemeyen adaylar LGS 2. nakil işlemleri için harekete geçecek.

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi | e-okul 2. nakil dönemi ile LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları bilgisi MEB tarafından paylaşıldı:

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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