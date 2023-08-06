Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:42

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi gündemdeki yerini alıyor. LGS 2. Nakil sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları başlayacak. Boş kontenjan başvurusu lise taban puanları ve 2. Tercih işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan sorgulama işlemlerine devam ediyor. E-okul nakil işlemleri gündemde. İşte, 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…