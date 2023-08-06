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Haberler Fotohaber LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 10:42

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB listesi gündemdeki yerini alıyor. LGS 2. Nakil sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları başlayacak. Boş kontenjan başvurusu lise taban puanları ve 2. Tercih işlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan sorgulama işlemlerine devam ediyor. E-okul nakil işlemleri gündemde. İşte, 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları sorgulama işlemleri ardından yeniden araştırılıyor. 7 Ağustos tarihinde açıklanacak LGS nakil sonuçları ile lise kayıt ve nakil işlemleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylar ile paylaşılan LGS boş kontenjan 2023 listesi ek tercih dönemlerinde gündemdeki yerini alıyor. MEB e okul üzerinden lise boş kontenjanları sorgulama işlemleri gerçekleşiyor. İşte, LGS boş kontenjanlar 2023 listesi ve detaylar...

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Açıklamanın ardından yerleşemeyen adaylar LGS boş kontenjanlar için harekete geçecek

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LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

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LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS LİSE TERCİH TAKVİMİ 2023

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

LGS boş kontenjanlar 2023 MEB e-okul sorgulama ekranı || Lise 2. nakil sonuçları açıklanıyor! LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS BOŞ KONTENJANLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları bilgisi MEB tarafından paylaşıldı:

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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