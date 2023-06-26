LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS taban puanları 2023 MEB ile gündemdeki yerini aldı. Haziran ayının başında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi adaylar tercih kılavuzu için araştırmalarını sürdürüyor. LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Temmuz ayında alınacak tercihler öncesinde listeler hazırlanmaya başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları meb.gov.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılıyor. İşte, LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin lise yüzdelik dilimleri, kontenjanları…