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Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:46

LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS taban puanları 2023 MEB ile gündemdeki yerini aldı. Haziran ayının başında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi adaylar tercih kılavuzu için araştırmalarını sürdürüyor. LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Temmuz ayında alınacak tercihler öncesinde listeler hazırlanmaya başladı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları meb.gov.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılıyor. İşte, LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin lise yüzdelik dilimleri, kontenjanları…

LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları araştırılıyor. Lise sınav sonuçları ardından öğrenciler LGS tercih dönemine 3 Temmuz itibarıyla başlayacak. Listelerini önceden hazırlayan adaylar için heyecan dorukta. LGS lise taban puanları ve tavan puanları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek listeler ile öğrenciler puanlarına göre seçimlerini gerçekleştirecek. İşte, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları 2023…

LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Takvime göre Liselere Geçiş Sistemi LGS, 4 Haziran 2023 tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Ardından sonuçlar 23 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sınav sonuçları sorgulanıyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise sınavı LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak. Tercih kılavuzunun 26 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ile puanların belli olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın puanları için:

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlanacak.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin merak edilen detaylara ulaşabilecek.

Kılavuz yayımlandığı anda sabah.com.tr'de yer alacak.

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