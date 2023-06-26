LGS TABAN PUANLARI - LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023 | MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ile puanların belli olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın puanları için:

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