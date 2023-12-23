8.Yargı paketi çalışmaları sürerken mahkumlar için ceza indirimi veya af olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı 8. Yargı Paketi çalışmaları ile yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alınıyor. Paketteki taslak metni hazırlıkları başlarken maddeler de belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8.Yargı Paketi çalışmaları hakkında bilgi verirken genel af açıklaması da geldi. Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu?