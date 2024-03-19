Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:09
Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!
Marteniçka bilekliği çıkarma tarihleri Mart ayının sonu yaklaşırken gündeme geldi. Baharın gelişini simgeleyen bu adet Balkan coğrafyasına ait. Kırmızı ve beyaz ipten örülerek ortaya çıkarılan bu bileklik bahar aylarının başlamasıyla birlikte bileklerde yerini aldı. Peki; marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne yapılır? İşte, detaylar...