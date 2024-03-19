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Haberler Fotohaber Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:09

Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

Marteniçka bilekliği çıkarma tarihleri Mart ayının sonu yaklaşırken gündeme geldi. Baharın gelişini simgeleyen bu adet Balkan coğrafyasına ait. Kırmızı ve beyaz ipten örülerek ortaya çıkarılan bu bileklik bahar aylarının başlamasıyla birlikte bileklerde yerini aldı. Peki; marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne yapılır? İşte, detaylar...

Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

Marteniçka ne zaman çıkarılır sorusuna yanıt arayanlar Mart ayına odaklandı. Baharın gelişi, doğanın uyanışı gibi anlamlara gelen bu adet sadece bileklik örmekle bitmiyor. Marteniçka bilekliği çıkardıktan sonra ne yapılacağı da geleneği tamamlamak açısından oldukça önemli. İşte, detaylar...

Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

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Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Bulgaristan folkloründe Marteniçkaya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlar 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar.

Bu gelenekle birlikte takılar yalnızca insanlar tarafından değil, aynı zamanda evlere, hayvanlara, meyve ağaçlarına da takılırlar.

Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

Bu şekilde yeni başlayan tarım döneminin bereketli geçmesi için dilekler dilenir

Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

Marteniçka ne zaman çıkarılır, çıkarınca ne olur? 2024 Marteniçka bilekliği çıkarma zamanı gündemde!

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

1 Mart itibarıyla bileklerde yerini alan marteniçka bileklikler ay sonunda çıkarılır. Tam gün saptanmamakla birlikte bahar ayında açan ilk çiçek görüldüğünde bilekliğin çıkarılması genel bir görüş olarak yaygınlaşmıştır.

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