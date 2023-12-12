Giriş Tarihi: 12.12.2023 23:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
23:16
MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam heyecanlı anlara sahne oldu. Finale az bir süre kala elemeler hızla devam ederken, günün kazananı ve eleme adayı merak edildi. Bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, kazanan takım hangisi olacak? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef son bölüm takım oyununu hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? İşte tüm detaylar...