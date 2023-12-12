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Haberler Fotohaber MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 23:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 23:16

MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam heyecanlı anlara sahne oldu. Finale az bir süre kala elemeler hızla devam ederken, günün kazananı ve eleme adayı merak edildi. Bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, kazanan takım hangisi olacak? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef son bölüm takım oyununu hangi takım kazandı, mavi takım mı kırmızı takım mı? İşte tüm detaylar...

MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef'de bugün kazanan isimlerin yanı sıra eleme adayları da belli olacak. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takım 1 kişi eksik yarışacak. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtulurken, kazanamayan takımın yarışmacıları eleme potası riskiyle karşı karşıya gelecek! Peki, Masterchef'de bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, gecenin kazanan takımı belli oldu!

MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takımlar toplamda 5 adet tabak çıkardı.

Haftaya avantajlı bir şekilde başlayan mavi takım 5 kişiyle yarışırken, kırmızı takım ise 4 kişiyle mücadeleye devam etti.

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MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Takımlara verilen konsept yemekleri ise şu şekilde;

Soğuk başlangıç: Greyfurt

Çorba: Kuzu kol

Ara sıcak: Yeşil mercimek

Ana yemek: Ispanak

Tatlı: Kök kereviz

MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde takım oyununu kırmızı takım kazandı.

Mavi takım ise dokunulmazlık oyunu için yarışmaya başladı.

MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Gecenin sonunda ise eleme potasında giden isim belli olacak.

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