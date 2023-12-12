MASTERCHEF 12 ARALIK SALI || MASTERCHEF ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu! Hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef'de bugün kazanan isimlerin yanı sıra eleme adayları da belli olacak. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takım 1 kişi eksik yarışacak. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtulurken, kazanamayan takımın yarışmacıları eleme potası riskiyle karşı karşıya gelecek! Peki, Masterchef'de bugün dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, gecenin kazanan takımı belli oldu!