MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 2023 sezonu 14 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor. Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği yarışmada kadroya girmek için yarışan Masterchef Güzide kimdir sorusu ile araştırılıyor. Evlenip İstanbul'a taşındıktan kısa süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kuran 2019 sezonu yarışmacısı, bu yıl All Star için ter dökecek. 2023 sezonuna çağırılan MasterChef Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor merak ediliyor. Yarışma öncesi fragmanda yer alan isimler araştırılıyor. Peki, MasterChef Güzide Mertcan kimdir? İşte, hayatı hakkında tüm detaylar…