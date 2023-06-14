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Haberler Fotohaber MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:41

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

TV8'in uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 2023 sezonu 14 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor. Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği yarışmada kadroya girmek için yarışan Masterchef Güzide kimdir sorusu ile araştırılıyor. Evlenip İstanbul'a taşındıktan kısa süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kuran 2019 sezonu yarışmacısı, bu yıl All Star için ter dökecek. 2023 sezonuna çağırılan MasterChef Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor merak ediliyor. Yarışma öncesi fragmanda yer alan isimler araştırılıyor. Peki, MasterChef Güzide Mertcan kimdir? İşte, hayatı hakkında tüm detaylar…

MasterChef All Star Güzide Mertcan kimdir? 2023 MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu?

MasterChef Güzide yaşı, mesleği, hayatı ve biyografisi ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonuna başlıyor ve yapılacak elemeler sonrası All Star kadrosu belli olacak. Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada mücadele edecek isimlerden biri olan MasterChef Güzide Mertcan kimdir, kadroya girdi mi soruları yanıt aramaya başladı. Kadroya girmek için tüm hünerlerini sergileyecek yarışmacılar için heyecan dorukta. Peki, MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu? İşte, detaylar…

MasterChef All Star Güzide Mertcan kimdir? 2023 MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu?

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

2 Nisan 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Güzide Mertcan, Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan sonra ablası ile ortak bir tekstil firması kurdu ve abiye ile günlük giyim kıyafetleri üzerinde üretim yapmaktadır.

Mesleği estetisyenlik olan olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve çiftin üç çocuğu var. Yemek yapma tutkusu nedeniyle çeşitli mutfakları araştırıp farklı tarifler yapmayı seviyor.

Güzide Mertcan, yarışmaya katıldığı sezonda 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanmıştı.

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MasterChef All Star Güzide Mertcan kimdir? 2023 MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu?

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi.

Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi.

MasterChef All Star Güzide Mertcan kimdir? 2023 MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu?

Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı.

Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA'dan "Brass Ring Award" ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

MasterChef All Star Güzide Mertcan kimdir? 2023 MasterChef Güzide kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kaçıncı oldu?
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