MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? 2023 MasterChef All Star Güzide Mertcan kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

2 Nisan 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Güzide Mertcan, Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan sonra ablası ile ortak bir tekstil firması kurdu ve abiye ile günlük giyim kıyafetleri üzerinde üretim yapmaktadır.

Mesleği estetisyenlik olan olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli ve çiftin üç çocuğu var. Yemek yapma tutkusu nedeniyle çeşitli mutfakları araştırıp farklı tarifler yapmayı seviyor.

Güzide Mertcan, yarışmaya katıldığı sezonda 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanmıştı.