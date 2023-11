1000 BİNL TL'NİN SAHİBİ! MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU kim kazandı? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 04.11.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 02:00

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 3 Kasım Cuma akşamı 138. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde şefler, yarışmacılardan Türk ev yemeklerini yapmalarını istedi. Günün konseptinde yer alan yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isim ödülün sahibi oldu. Peki, TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar.