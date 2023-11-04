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Haberler Fotohaber 1000 BİNL TL'NİN SAHİBİ! MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU kim kazandı? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 04.11.2023 02:00 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 02:00

1000 BİNL TL'NİN SAHİBİ! MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU kim kazandı? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 3 Kasım Cuma akşamı 138. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde şefler, yarışmacılardan Türk ev yemeklerini yapmalarını istedi. Günün konseptinde yer alan yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isim ödülün sahibi oldu. Peki, TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar.

SON DAKİKA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan sevilen yemek yarışması Masterchef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. 3 Kasım 2023 Cuma akşamı yayınlanan 138. Bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan isim ödülün sahibi oldu. Peki, 3 Kasım 2023 Masterchef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı, eleme potasında kimler var? İşte, MasterChef ödülü kazanan yarışmacı, eleme adayları ve detaylar.

SON DAKİKA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star, 3 Kasım Cuma akşamı 138. bölümüyle ekranlara geldi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliği yaptığı yarışmanın yeni bölümünde ödül oyunu oynandı.

İlk turda şefler yarışmacılardan Türk ev yemekleri yapmalarını istedi. İkinci turda ise krem karamel yapmak için mücadele edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı günün sonunda ödülün sahibi oldu.

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SON DAKİKA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

3 KASIM 2023 MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜLÜ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununun ilk etabında karşı karşıya geldi.

MasterChef yarışmacıları, ilk turda 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak amacıyla, çocukken lösemi hastalığına yakalanmış ve atlatmış gençler için yemek hazırladı.

Günün konsepti ise Türk ev yemekleriydi. Bu doğrultuda yarışmacılar; mercimek çorbası, mücver, pilav, etli yaprak sarma, karnıyarık, incir uyutması hazırladı.

Kırmızı ve mavi takım, konukların verdiği puanlar sonrasında 21-21 şekilde berabere kaldı.

SON DAKİKA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

İlk turda kazananın belirlenememesinden dolayı kararı jüri üyeleri verdi. Jüriler, tüm yarışmacıların ödül için yarışmasına karar verdi.

En iyi krem karameli yapan isimler Tanya ve Hasan oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi HASAN oldu.

SON DAKİKA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? TV8 ile 3 Kasım 2023 MasterChef All Star ödülü kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR

1. Eleme adayı: Cemre

2. Eleme adayı: Alican

3. Eleme adayı: Tolga

4. Eleme adayı: Barış

5. Eleme adayı: Esra

6. Eleme adayı: Batuhan

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