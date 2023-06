Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:50

Masterchef all star kadro ve jüri üyeleri ile gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışması bu yıl all star formatı kapsamında eski yarışmacıları ile izleyici karşısında çıkıyor. Daha önce kıran kırana bir mücadele veren MasterChef Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu all stara katılacak mı merak ediliyor. İkilinin yarışını izlemeyi sevenler araştırmalara başladı. Peki, Masterchef Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı all stara katılacak mı? İşte cevabı…