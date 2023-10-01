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Giriş Tarihi: 01.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 01:30

SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI AÇIKLANDI! TV8 ile 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 30 Eylül Cumartesi akşamı 104. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, testi kebabı ve tava bazlaması yapabilmek için mücadele etti. İstenilen yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalan isimler ise ikinci etapta şeflerin istedikleri çorbaları en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Peki, TV8 ile 30 Eylül 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar.

BELLİ OLDU | Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte potadaki 7 isim!

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 30 Eylül 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 104. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirleniyor. Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemekleri en iyi yapan isimler eleme potasına girmekten kurtuldu. Eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerler sergileniyor. Yarışmada en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim bugün açıklanıyor. Peki, 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, eleme potasında kimler var? İşte eleme adayları ve detaylar.

BELLİ OLDU | Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte potadaki 7 isim!

30 EYLÜL 2023 MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI VE YAŞANANLAR!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye All Star, 30 Eylül 2023 Cumartesi akşamı 104. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

İlk aşamada istenilen testi kebabı ve bazlamayı en iyi yapan 7 yarışmacı MasterChef All Star'da adını 13. haftaya yazdırdı.

İlk etapta istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isimler sırasıyla şöyle oldu:

Hasan, Ayaz, Barbaros, Cemre, Sergen, Eda, Tolga.

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BELLİ OLDU | Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte potadaki 7 isim!

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Metin, Azize, Dilara, Alican, Kerem, Uğur şeflerin sevdiği çorbaları yapmak için mücadele etti.

Metin ve Kerem, Mehmet Şef'in sevdiği yüksük çorbasını en iyi yapan olmak için yarıştı.

Uğur, Azize ve Alican Somer Şef'in sevdiği bamya çorbasını en lezzetli şekilde hazırlamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Dilara ise Danilo Şef'in sevdiği Fransız soğan çorbasını hazırlamaya çalıştı.

BELLİ OLDU | Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte potadaki 7 isim!

Gecenin en başarılı çorbasını Azize yaptı. Kerem, Dilara ve Alican yeni haftaya kalan diğer isimler oldu.

Bu etabın sonunda başarılı olanlar 13. haftaya girmeye hak kazanırken, başarısız olan isim ise haftanın eleme adaylarına eklendi.

BELLİ OLDU | Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte potadaki 7 isim!

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu. Son ikiye ilk sezonun şampiyonu Uğur ve son sezonun şampiyonu Metin kaldı.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim UĞUR oldu.

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