SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI AÇIKLANDI! TV8 ile 30 Eylül 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Giriş Tarihi: 01.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 01:30

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 30 Eylül Cumartesi akşamı 104. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün ilk etabında yarışmacılar, testi kebabı ve tava bazlaması yapabilmek için mücadele etti. İstenilen yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalan isimler ise ikinci etapta şeflerin istedikleri çorbaları en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Peki, TV8 ile 30 Eylül 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı, potaya giren isimler ve son bölümden tüm detaylar.