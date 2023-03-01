MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan 107. suredir ve 7 ayetten oluşur. Mekke devrinin ilk yıllarında nazil olduğu kabul edilen Maun Suresi adını son ayetindeki ''Maun'' kelimesinden almıştır. Surede, Allah'ın (C.C) nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör ile amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insandan söz edilmiştir. Maun Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletlerine dair detaylara haberimizde yer verdik. İşte, Maun Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve Diyanet meali!