MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi Faziletleri

Maun Suresini okurken anlamına da vakıf olmak gerekir. Çünkü surenin faziletlerinden yararlanabilmek için anlamını bilmek önemlidir. Maun Suresi iki grup insan arasında ahiret gününe inanmayan insanları konu edinir. Bu kişilerin dünya hayatlarına ve yaşam şekillerine yer verilir. Diğer gruptaki insanların ise ahireti yalanlamayan ve ibadetinde her zaman samimi insanlar olduğuna değinilir. Surenin en önemli anlamı ise yardıma muhtaçlara el uzatmanın ne kadar önemli olduğudur.

Bu sureyi evinde ve iş yerinde okuyan kişiler Allah'ın izni ile her türden kaza ve beladan korunur. Sure insanların vicdan ve merhamet duygularını artırır. Bu sureyi okumaya devam etmek kişilerin saygınlığını ve itibarını artırır.