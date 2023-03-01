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Haberler Fotohaber MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 15:08

MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan 107. suredir ve 7 ayetten oluşur. Mekke devrinin ilk yıllarında nazil olduğu kabul edilen Maun Suresi adını son ayetindeki ''Maun'' kelimesinden almıştır. Surede, Allah'ın (C.C) nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör ile amellerini gösteriş için yapan riyakar olmak üzere iki tip insandan söz edilmiştir. Maun Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletlerine dair detaylara haberimizde yer verdik. İşte, Maun Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve Diyanet meali!

MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi, 7 ayetten oluşur. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Surede, çok önemli bilgilere yer verilirken, Mekke devrinin ilk yıllarında nazil olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 107. Suresi olan Maun Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, Diyanet meali ve tefsiri için ayrıntılara göz atabilirsiniz. Maun Suresi okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri sabah.com.tr'de. İşte, Maun Suresi okunuşu ve anlamı!

MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi Arapça Okunuşu

- E raeytellezi yükezzibü bid din
- Fe zalikellezi yedu'ul yetim
- Ve la yehuddu ala taamil miskin
- Fe veylün lil müsallin
- Ellezine hüm an salatihim sahun
- Ellezine hüm yüraun
- Ve yemneunel maun

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MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi Türkçe Anlamı

Dini yalanlayanı gördün mü?
İşte o, yetimi itip kakar;
Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki;
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar gösteriş yapanlardır,
Ve hayra da mani olurlar.

MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi Hakkında

Maun suresi 7 ayet olarak Mekke döneminde inmiştir. Ma'un kelime anlamı olarak yardım ve zekat olarak anlamına gelir. Her ayetin önemli bir anlamı vardır. Bu nedenle Arapçadan okurken Türkçe mealine bakmak surenin anlaşılabilmesi açısından büyük bir önem taşır. Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. Suresidir.

Tekasür Suresi'nden sonra gelir ve Mekke indirildiği düşünülmektedir. Sure ismini son ayette yer alan Ma'un kelimesinden alır. Kur'an'da 30. Cüz içerisinde yer alan bir suredir. 602. Sayfada yer alır.

MAUN SURESİ OKUNUŞU, Maun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Maun Suresi Faziletleri

Maun Suresini okurken anlamına da vakıf olmak gerekir. Çünkü surenin faziletlerinden yararlanabilmek için anlamını bilmek önemlidir. Maun Suresi iki grup insan arasında ahiret gününe inanmayan insanları konu edinir. Bu kişilerin dünya hayatlarına ve yaşam şekillerine yer verilir. Diğer gruptaki insanların ise ahireti yalanlamayan ve ibadetinde her zaman samimi insanlar olduğuna değinilir. Surenin en önemli anlamı ise yardıma muhtaçlara el uzatmanın ne kadar önemli olduğudur.

Bu sureyi evinde ve iş yerinde okuyan kişiler Allah'ın izni ile her türden kaza ve beladan korunur. Sure insanların vicdan ve merhamet duygularını artırır. Bu sureyi okumaya devam etmek kişilerin saygınlığını ve itibarını artırır.

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