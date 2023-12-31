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Haberler Fotohaber Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Hayatı ve biyografisi!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:30

Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Hayatı ve biyografisi!

Asıl adı Mahmut Mazhar Alanson olan ünlü sanatçı bu akşam katıldığı Kim Milyoner olmak ister yarışması ile yeniden adından söz ettirdi. Yaşı, nereli olduğu gibi ayrıntılar merak ediliyor ve araştırılıyor. Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan ünlü sanatçı "Mazhar Fuat Özkan" grubunun vokalisti olarak da tanınır. Peki, Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

Mazhar Alanson yılların sanatçısı olarak anılan, uzun yıllar sevilmiş ve sayılmış, şarkıları dillere peleseng olmuş MFÖ grubunun solistidir. Birçok alime katkıda bulunan ve solo albümler de yapan başarılı sanatçı bu akşam konuk olduğu Kim Milyoner Olmak ister ile yeniden gündeme geldi. Peki, Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mahmut Mazhar Alanson, (d. 13 Şubat 1950, Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar Fuat Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır.

Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir.

Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrası'nda ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Kolejinde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Kolejinde okudu. Fakat mezun olamadan, son sınıfta bu liseden atıldı.

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Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

"MAZHAR FUAT ÖZKAN"

Mazhar Fuat Özkan olarak bilinen grubun solistidir. 1984'te büyük zorluklarla Ele Güne Karşı albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. Ele Güne Karşı albümünden sonra 1985'te Peki Peki Anladık, 1986'da Vak the Rock, 1987'de No Problem, 1989'da The Best Of MFÖ, 1990'da Geldiler, 1992'de Agannaga Rüşvet ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

SOLO ALBÜMLERİ

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)
Yazan Aşık (2019)
Senfoni (2022)

Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?

DİĞER ALBÜMLERİ

Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri
Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm
Katkıda bulunduğu albümler
Komser Şekspir Orijinal Film Müzikleri (2001) - Ömer Özgür (Bir Sonsuz Yağmur Yağsa)
Nil Kıyısında (2009) - Nil Karaibrahimgil (İlla)
Altüst (2014) - Athena (Adımız Miskindir Bizim)

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