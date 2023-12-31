Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Hayatı ve biyografisi!

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Mahmut Mazhar Alanson, (d. 13 Şubat 1950, Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu. Mazhar Fuat Özkan grubunun vokalisti olarak tanınır.

Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir.

Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrası'nda ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Kolejinde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Kolejinde okudu. Fakat mezun olamadan, son sınıfta bu liseden atıldı.