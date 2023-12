Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Hayatı ve biyografisi!

"MAZHAR FUAT ÖZKAN"

Mazhar Fuat Özkan olarak bilinen grubun solistidir. 1984'te büyük zorluklarla Ele Güne Karşı albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. Ele Güne Karşı albümünden sonra 1985'te Peki Peki Anladık, 1986'da Vak the Rock, 1987'de No Problem, 1989'da The Best Of MFÖ, 1990'da Geldiler, 1992'de Agannaga Rüşvet ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.