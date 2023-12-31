Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:30
Mazhar Alanson kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Mazhar Alanson Hayatı ve biyografisi!
Asıl adı Mahmut Mazhar Alanson olan ünlü sanatçı bu akşam katıldığı Kim Milyoner olmak ister yarışması ile yeniden adından söz ettirdi. Yaşı, nereli olduğu gibi ayrıntılar merak ediliyor ve araştırılıyor. Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan ünlü sanatçı "Mazhar Fuat Özkan" grubunun vokalisti olarak da tanınır. Peki, Mazhar Alanson Kimdir? Mazhar Alanson kaç yaşında, asıl ismi nedir, evli mi, kaç çocuğu var?