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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 08:29

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

Binlerce öğretmen adayının kalbi bugün Beştepe'de atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın öne çıkan konuları arasında öğretmen ataması yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için geri sayım başladı. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. 2023 KPSS puanıyla atanmak için gün sayan adaylar branş kontenjanları ve bölümlerin taban puanları için araştırma yapıyor. Bakan Tekin'den geçtiğimiz günlerde "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demişti. Bugün on binlerce öğretmenin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI GÜNDEMDE

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Tükiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmeler de toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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