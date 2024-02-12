Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
08:29
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Kabine toplanıyor! Öğretmen atama kontenjanları ve kadroları belli oldu mu?
Binlerce öğretmen adayının kalbi bugün Beştepe'de atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın öne çıkan konuları arasında öğretmen ataması yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için geri sayım başladı. Peki; 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte yanıtı…