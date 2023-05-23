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Haberler Fotohaber Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:59

Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

Meclis'in açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmiş kendisini temsil etmesi için 28. Dönem milletvekillerini seçmişti. Milletvekili seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni vekillerin ne zaman göreve başlayacağı ve meclis açılış tarihi gündem konusu olmayı başardı. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partiler adına toplamda 600 Milletvekili Meclis'te yer alacak ve ulusu temsil edecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak, TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak, pazartesi mi? İşte, TBMM açılış tarihi.

Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

Meclisin açılış tarihi seçme hakkını kullanmak için sandığa giden milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Kendisini temsil etmesi için 600 milletvekilini seçmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milyonlarca kişi yeni meclisin göreve başlayacağı tarihi sorguluyor. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerden seçilen 600 milletvekili meclise girmeye hak kazandı. 28. Dönemde mecliste en fazla milletvekiline sahip parti, Ak parti olurken onu CHP takip ediyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak, TBMM ne zaman hangi tarihte açılıyor. İşte, son gelişmeler…

Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılacak.
YSK takvimine göre; kesin seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
Buna göre; Meclis 22 Mayıs 2023 Pazartesi gününden itibaren açılacak.

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Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

BAŞKANLIK GÖREVİNİ EN YAŞI MİLLETVEKİLİ OLAN BAHÇELİ'NİN YÜRÜTMESİ BEKLENİYOR

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor. Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

SİYASİ PARTİLERİN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SAYILARI

28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 35,6 oy ile 268 milletvekili çıkardı. MHP ise %10, 07 oy oranı ile 50 milletvekili ile Meclis'te yer alacak. Yeniden Refah Partisi ise 2.81 oy oranıyla 5 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı'nda ise CHP aldığı %25.33 oy ile 169 milletvekili ile Meclis'te yer alacak. İYİ Parti ise % 9.68 oy oranı ile 43 milletvekili çıkardı.

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