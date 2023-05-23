Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
09:59
Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?
Meclis'in açılış tarihi merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmiş kendisini temsil etmesi için 28. Dönem milletvekillerini seçmişti. Milletvekili seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni vekillerin ne zaman göreve başlayacağı ve meclis açılış tarihi gündem konusu olmayı başardı. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partiler adına toplamda 600 Milletvekili Meclis'te yer alacak ve ulusu temsil edecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak, TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak, pazartesi mi? İşte, TBMM açılış tarihi.