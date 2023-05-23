Meclis açıldı mı, ne zaman açılacak 2023? Seçimden sonra TBMM ne zaman açılıyor, 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

SİYASİ PARTİLERİN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SAYILARI

28. Dönem Milletvekilleri Seçimlerinin kesin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 35,6 oy ile 268 milletvekili çıkardı. MHP ise %10, 07 oy oranı ile 50 milletvekili ile Meclis'te yer alacak. Yeniden Refah Partisi ise 2.81 oy oranıyla 5 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı'nda ise CHP aldığı %25.33 oy ile 169 milletvekili ile Meclis'te yer alacak. İYİ Parti ise % 9.68 oy oranı ile 43 milletvekili çıkardı.