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Haberler Fotohaber Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:50

Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ordu Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Ordu Belediye Başkan adayı yeniden Mehmet Hilmi Güler oldu. Halihazırda görevde bulunan Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı bu şehirde oy kullanacak seçmenlerin araştırma konusu oldu. AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuyla incelenen isim bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Halihazırda belediye başkanı olan ismin kariyeri merak ediliyor. İşte AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler'in önceki görevleri…

Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

(15 Temmuz 1949, Ordu), Türk siyasetçi, akademisyen, metalurji ve malzeme mühendisi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Hayatı
58. Hükümet'te, 59. Hükümet'te ve 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.

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Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'da yaptı. ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yaptı. Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri olarak çalıştı.

Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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