Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri

AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.