Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:50
Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hayatı ve kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ordu Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Ordu Belediye Başkan adayı yeniden Mehmet Hilmi Güler oldu. Halihazırda görevde bulunan Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…