Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 23:51

Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 30 Aralık hava durumu tahminleri merak edilerek 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Güncel Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar.

Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

30 Aralık günü hava durumunun nasıl olacağını öğrenmek isteyenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarına erişmek isteyerek 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı? sorularına cevap arıyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU | 30 ARALIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava durumu verileri ve tüm detaylar şöyle;

Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile yarın (Cumartesi) zamanla batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ 7°C, 17°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu.

Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

EGE

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İZMİR 9°C, 17°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu.

Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA