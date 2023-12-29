Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ 7°C, 17°C

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu.