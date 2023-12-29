Meteoroloji hava durumu raporu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 30 Aralık hava nasıl olacak, yağış var mı?

EGE
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İZMİR 9°C, 17°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu.