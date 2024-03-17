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Haberler Fotohaber Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 15:52

Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

Süper Lig'de 30. Hafta maçları bugün oynanacak olan maçlarla birlikte sona erecek. Öte yandan milli ara tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

Milli ara ne zaman başlıyor sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 30. hafta karşılaşmaları cuma günü başlarken bugün oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle sona erecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

SÜPER LİG MİLLİ ARA 2024 NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli ara 30. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla başlayacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının sonra ermesiyle milli araya girilecek.

A Milli Takım 22 Mart cuma günü Macaristan'la karşı karşıya gelirken 26 Mart salı günü Avusturya ile oynanacak.

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Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

A MİLLİ TAKIMIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Milli takıma davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

22 Mart Cuma:

TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)

26 Mart Salı:

TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

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