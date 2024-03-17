Milli ara ne zaman başlıyor sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. 30. hafta karşılaşmaları cuma günü başlarken bugün oynanacak Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle sona erecek. Peki, Milli ara ne zaman başlıyor? Milli Ara bu hafta mı, ayın kaçında?