Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
10:58
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme
Okullarda yeni müfredat için düğmeye basıldı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek tarih paylaşımında bulundu. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak. Peki; Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? İşte yanıtı…