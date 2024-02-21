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Haberler Fotohaber Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:58

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

Okullarda yeni müfredat için düğmeye basıldı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek tarih paylaşımında bulundu. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak. Peki; Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? İşte yanıtı…

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Ders içerikleri sadeleştirilen çalışma tamamlandı. Yeni müfredat 2024'ün ne zaman duyurulacağı merak edilirken MEB müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, Müfredat 2024 ne zaman değişecek?

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

DEVAMSIZLIK DEĞİŞMEYECEK!

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

OKULLARDA YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihi açıkladı:

"Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat'ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da uygulanacak... Milyonlarca öğrenci için önemli gelişme

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde."

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