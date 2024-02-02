Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
22:54
On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-SORGULA! 2 Şubat 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 2 Şubat gündemdeki yerini aldı. Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ikincisi bugün www.millipiyangoonline.com adresinde noter huzurunda yapılacak. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…