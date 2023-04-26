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Haberler Fotohaber MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:52

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MSÜ sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı puanları değerlendirme aşaması ardından adaylar ile paylaşılacak. https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden sorgulamalar başlayacak. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sınavın hemen ardından adaylar ile sınav soruları ve cevapları paylaşılmıştı. Şimdi sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı…

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MSÜ açıklandı mı son dakika araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar ile paylaşıldı. Nisan ayının ilk günlerinde gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için bekleyişi sürüyor. 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Sonuç sorgulama için geri sayım başladı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2023 MSÜ SONUÇ EKRANI BEKLENİYOR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.

Sınav sonrası (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.

Şimdi, adaylar MSÜ sınav sonuçlarını bekliyor!

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MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MSÜ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın araştırmalara başladı.

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sonuçların erken açıklanma ihtimalini araştırıyor. Daha önce ÖSYM'nin sonuç tarihi öncesinde sınav sonucu duyurusu yaptığı olmuştu. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

MSÜ AÇIKLANDI MI 2023 SON DAKİKA! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2023

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA