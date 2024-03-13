MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan 736 bin 894 aday sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından MSÜ sonuç tarihi ilan edildi. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar.