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Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:57

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Mart'ta ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınav sonuçları 2024 için heyecanlı bekleyiş başladı. Askeri öğrenci olabilmek için sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM, MSÜ sınavı sonuç tarihi hakkında açıklamada bulundu. 736 bin 894 aday sınav sonuçlarını o tarihte öğrenecek. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan 736 bin 894 aday sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Hal böyle olunca ÖSYM tarafından MSÜ sonuç tarihi ilan edildi. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAVI TAMAMLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde 10:15'te başladı ve 13:00'te sona erdi. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Test; tek kitapçık halinde adaylara verildi ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretlediler.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''

2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 736 bin 894 aday o tarihte öğrenecek! 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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