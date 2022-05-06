Mücadele Suresi Okunuşu - Mücadele Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mücadele Suresi Meali ve Tefsiri

Cahiliye dönemi adetlerine göre eşlerin geri dönüşü olmayacak biçimde boşanmasına neden olan "zıhar" uygulaması üzerinde inen Mücadele Suresi, zıhar hakkındaki detaylara ilişkindir. O dönemlerde bir erkek eşinden ayrılmak istediğinde ona "sen bana anamın sırtı gibisin" derse ayrılık gerçekleşir ve artık dönüşü olmayan bir yola girilirdi. Bu sözü söylediği andan itibaren artık karısı o kişiye yasaktır.

O dönemlerde bu şekilde zıhar yapılması genellikle kadın ve kadının akrabaları tarafından bir sorun ortaya atıldığında yapılan bir yemin türüydü. Bu surenin inmesine vesile olan olaya bakıldığında Ensardan Evs b. Samit'in eşine kızıp zıhar yaptığı görülür. Kızgınlığı geçtiği anda pişman olur ve hanımına geri dönmek ister lakin eşi Havle bint Sa'lebe bu durumu kabul etmez ve Hz. Peygambere danışmaya gelir. Eşine yıllarını verdiğini anlatır ve peygamberden bu duruma bir çare bulmasını ister. Ancak o güne kadar bu konuyla alakalı bir sure inmemiştir ve aldığı bu cevap zıhar yapılan kadına yeterli gelmez.

O günden sonra sürekli Allah'a dua eden Havle bint Sa'lebe bir süre sonra Hz. Peygamber'den müjdeli haberi alır. 22 ayetten oluşan Mücadele Suresi özet olarak zıhar uygulamasına maruz kalan kadının toplum içindeki durumunu anlatır. Zıhar kefaleti için yapılabilecekleri bildirir. Bu kefaretin geçerli olduğu durumlar listelenir ve son olarak da Allah'a inanmayanlara alçaltıcı azaplar olduğu ve Allah'ın her şeyi gördüğü vurgusu yapılır.

Mücadele Suresi Kur'an-ı Kerim'in Kaçıncı Sayfasında, Kaç Ayet ve Kaç Sayfa?

Her Müslüman kadın ve erkeğin mutlaka okuması ve mealini bilmesi gereken Mücadele Suresi Kur'an-ı Kerim'in 541.sayfasında yer alır. Toplamda 4 sayfadan oluşur. 22 ayetin birleşmesiyle oluşan Mücadele Suresi 544.sayfada son bulur. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in 28.cüzu olarak karşımıza çıkar. Mücadele Süresi Arapça yazılışı ile okunabileceği gibi Arapça bilmeyenler için Türkçe okunuşuyla da okunabilecek surelerdendir.