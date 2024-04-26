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Haberler Fotohaber Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin'de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 07:46

Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin'de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yeni müfredat taslağı açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 26 Nisan tarihini öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile paylaşmıştır. 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulamaya konulacak ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla geçerli olacak müfredat değişikliği 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Ders saatleri, konuları ve projeler kapsamında araştırmalar hız kazandı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" paylaşılıyor. Peki; MEB ile yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak, açıklandı mı?

Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin’de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkacak yeni çalışmada 'Bütünleşik Eğitim Modeli' benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. Müfredat değişikliği 2024 tarihi, sınıfları ve içeriği yakın mercek altında. Peki; yeni müfredat nasıl olacak? İşte, ayrıntıları...

Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin’de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatı ilk olarak uygulayacak sınıflar da belli oldu.

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Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin’de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni müfredat için açıklama yapan Bakan Tekin konuşmasında şu sözleri kaydetti:

"Halbuki biraz bunu seyreltsek, çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebileceği hale getirebilsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecek hem de sistem rahatlayacak hem öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura müfredatı yetiştirmek için çaba harcamak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla ortalama yüzde 35 bandında bir seyreltme var"

Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin’de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

"Çocuklarımızın ileriye daha güvenle bakabilecekleri, kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri ve elde ettikleri bilgileri, hayallerini geliştirecek, hayata geçirebilecekleri bir ortam oluşturabilmek. Buradan hareketle birinci felsefemiz, eğitim sistemimizin felsefesini bilgiye erişmekten ziyade, beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek ve bu hayallerinin gelişmesine katkıda bulunacak hâle getirmek. Dolayısıyla müfredat çalışmalarının ana ekseni, bu. Yani özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen çocuklarımızın kendi hayallerini geliştirebileceklerini istiyoruz. Önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' hâline dönüştürmek için çocuklardan hayal kurabilmelerini arzu ediyoruz. Müfredatımız dolayısıyla bu iki eksene oturuyor."

Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin’de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bakan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını ve sürecin biter bitmez askıya çıkarılacağını açıkladı.

1, 5, 9'uncu sınıflarda başlayacak yeni müfredat 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için hazırlanıyor.

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