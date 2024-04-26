Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
07:46
Müfredat değişikliği taslağı için gözler Bakan Tekin'de! MEB yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yeni müfredat taslağı açıklanıyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 26 Nisan tarihini öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile paylaşmıştır. 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulamaya konulacak ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla geçerli olacak müfredat değişikliği 2024 son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Ders saatleri, konuları ve projeler kapsamında araştırmalar hız kazandı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" paylaşılıyor. Peki; MEB ile yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak, açıklandı mı?