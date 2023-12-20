MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜM CANLI İZLE : Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bugün neler oldu? ATV canlı izle ekranı

150 bin TL'yi teslim eden kişi konuştu. ''Beyaz araçla geldi, iki kişilerdi''

Mustafa Hakkulu'nun kayıplara karıştığı gün para alışverişi yaptığı arkadaşı konuştu. Yüksel Menderesürün, araçlarını ve dükkanını satmaya çıktığını eşiyle problemleri olduğunu ve buralardan gideceğini söylediğini söyledi. Yüksel Menderesürün'den alacağı 120 bin TL'yi Mustafa'ya elden teslim eden İsa Dumlu da kendisinden parayı aldığını araçtada bir kişi olduğunu tahmin ettiğini söyledi.