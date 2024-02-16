Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay daha işleniyor. Eşine ulaşamayan Hüseyin Emrecan Ünal, programa başvurdu. Tam 45 gün aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği bulundu. Ancak Ünal'ın sözleri herkesi şok etti. Bebeğin annesi olmadığını söyleyen genç kadın sözleriyle gündemden düşmüyor. Pek; Müge Anlı Erva Nur yalan mı söylüyor, bebeğin annesi kim? İşte, Müge Anlı Erva Nur olayı son durum!