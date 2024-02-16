Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:59
Müge Anlı Erva Nur olayı ile çalkalanıyor. Almanya'dan Konya'ya çocuğu ile birlikte kaçan Erva Nur Ünal, bebeği babasına teslim ederken şok sözlere imza attı. Bebeğin annesi değil ablası olduğunu söyleyen Ünal, kocası olarak bilinen Hüseyin'in de kuzeni, annesinin de teyzesi olduğunu aktardı. Stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemezken izleyenler olayı takip etmeye başladı. Peki; Müge Anlı Erva Nur kimdir, çocuğun annesi değil mi, yalan mı söylüyor, Hüseyin kimin kocası? İşte, olaya dair son durum gelişmeleri…