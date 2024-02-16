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Haberler Fotohaber Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı'daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin'in nesi?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:59

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı'daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin'in nesi?

Müge Anlı Erva Nur olayı ile çalkalanıyor. Almanya'dan Konya'ya çocuğu ile birlikte kaçan Erva Nur Ünal, bebeği babasına teslim ederken şok sözlere imza attı. Bebeğin annesi değil ablası olduğunu söyleyen Ünal, kocası olarak bilinen Hüseyin'in de kuzeni, annesinin de teyzesi olduğunu aktardı. Stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemezken izleyenler olayı takip etmeye başladı. Peki; Müge Anlı Erva Nur kimdir, çocuğun annesi değil mi, yalan mı söylüyor, Hüseyin kimin kocası? İşte, olaya dair son durum gelişmeleri…

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

Hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akılalmaz bir olay daha işleniyor. Eşine ulaşamayan Hüseyin Emrecan Ünal, programa başvurdu. Tam 45 gün aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği bulundu. Ancak Ünal'ın sözleri herkesi şok etti. Bebeğin annesi olmadığını söyleyen genç kadın sözleriyle gündemden düşmüyor. Pek; Müge Anlı Erva Nur yalan mı söylüyor, bebeğin annesi kim? İşte, Müge Anlı Erva Nur olayı son durum!

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

MÜGE ANLI ERVA NUR OLAYI İLE GÜNDEMDE

Programa başvuruda bulunan Hüseyin Emrecan Ünal eşine ve onunla birlikte olan 9 aylık bebeğine ulaşamadığını belirterek programa başvuruda bulundu:

"Karım Erva Nur Ünal, 3 Ocak günü Almanya'dan kuzeninin yanına Avusturya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Ama kuzeninin yanına gitmemiş. Türkiye'ye gelmiş. Önce İstanbul'a uğramış. Sonra da Konya'ya gitmiş. Şu an Necmettin Arıkan isimli kişinin yanında. Eşim bana "Beni kurtar" diye mesaj attı"

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Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

O BENİM ÇOCUĞUM DEĞİL KARDEŞİM!

Müge Anlı ve ekibi tarafından kısa sürede Konya'da bulunan genç kadın, bir gün önce programa canlı bağlanarak o şok sözlere imza attı:

"O benim çocuğum değil, kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim"

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

Necmettin Arıkan isimli kişi de beyanı doğrulayarak Erva Nur Ünal'ın kendisine bebeği kardeşi olarak tanıttığını aktardı.

Bugünkü yeni bölümde bebeği stüdyoya getiren genç kadın, bebeği babası ile kavuşturdu.

İkili arasında mutluluk görüntüleri alınırken soruların hedefi Erva Nur oldu!

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum: Bebeğim değil, kardeşim! Müge Anlı’daki Erva Nur Ünal gerçekte kim, Hüseyin’in nesi?

'DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM'

Müge Anlı Erva Nur olayı son durum gelişmelerine bir yenisi daha eklendi. Açıklamalarını destekler nitelikte konuşan Ünal, iddialarına yenilerini ekledi:

"Hüseyin'in karısını ben değilim. Bu bebek benim bebeğim değil. Bu bebek babamın ve annemin çocuğu.

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