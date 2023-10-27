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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MUĞLA DEPREM HABERİ! Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:31

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM HABERİ! Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Son dakika deprem haber: Muğla deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Datça olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. En son deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. 10.58 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıyı hissedenler ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile Muğla depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor. İşte, 26 Ekim 2023 Muğla deprem son dakika gelişmeleri...

Son Dakika Muğla Deprem | Datça sallandı! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 27 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Muğla deprem son dakika haberi az önce geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin merkez üssü Datça ilçesi olarak açıklandı. Yerin 10.58 kilometre altında kaydedilen sarsıntı Akdeniz'de şiddetli bir şekilde hissedildi. Şehrin sakinleri ve çevre illerde oturan vatandaşlar, Muğla deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Ekim 2023 Muğla depremi bilgileri...

Son Dakika Muğla Deprem | Datça sallandı! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 27 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Ekim 2023 Perşembe günü Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

Saat 10.18'de yaşanan depremin merkez üssü Datça ilçesi olarak açıklandı. 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.58 kilometre derinlikte ölçüldü.

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Son Dakika Muğla Deprem | Datça sallandı! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 27 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

AFAD VERİLERİ İLE MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Akdeniz - [179.88 km] Datça (Muğla)

Tarih:2023-10-26

Saat:10:18:45 TSİ

Enlem:35.172 N

Boylam:26.762 E

Derinlik:10.58 km

Son Dakika Muğla Deprem | Datça sallandı! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 27 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Son Dakika Muğla Deprem | Datça sallandı! Az önce Muğla’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 27 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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