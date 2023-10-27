SON DAKİKA MUĞLA DEPREM HABERİ! Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? 27 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Son dakika deprem haber: Muğla deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Datça olarak kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. En son deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. 10.58 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıyı hissedenler ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberi ile Muğla depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri öğrenilebiliyor. İşte, 26 Ekim 2023 Muğla deprem son dakika gelişmeleri...